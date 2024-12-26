Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:27, 26 декабря 2024Интернет и СМИ

В репортаже из зоны СВО замазали флаг Российской Империи и лик Иисуса Христа

В репортаже «Россия-1» из зоны СВО замазали флаг Российской Империи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В репортаже «Россия-1» из зоны специальной военной операции (СВО) замазали флаг Российской Империи и лик Иисуса Христа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Активисты движения «Сорок Сороков» раскритиковали телеканал, подчеркнув, что «исторический флаг России» не запрещен на территории страны. Военный корреспондент Николай Долгачев объяснил причины монтажа. «Если тебя пригласили работать там, где опасно, где военные, ты не споришь о том, почему нельзя показывать лица людей или технику. Или то, что висит на стене», — отметил он.

Ранее сообщалось, что следователи проверят конфликт, произошедший в одной из школ Тольятти из-за самодельного флага. По данным следствия, конфликт произошел 19 декабря на уроке истории в одной из школ города. Тогда ученик принес на урок самодельный черно-желто-белый флаг, с нанесенным на него коловратом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане. Обнаружен черный ящик

      Украинские беспилотники атаковали российский регион

      Капитан первого ранга высказался о взрывах на судне Ursa Major

      В Госдуме предложили защитить бойцов СВО от увольнения

      Трамп раскрыл личность будущего посла США в Панаме

      ВСУ получили подствольные дробовики для борьбы с БПЛА

      В репортаже из зоны СВО замазали флаг Российской Империи и лик Иисуса Христа

      Сотни заключенных сбежали из тюрьмы в Мозамбике

      Жители России смогут увидеть «Черную» Луну

      Российский сенатор рассказал о возможном решении Макрона насчет своего президентства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше