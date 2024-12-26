В репортаже из зоны СВО замазали флаг Российской Империи и лик Иисуса Христа

В репортаже «Россия-1» из зоны СВО замазали флаг Российской Империи

В репортаже «Россия-1» из зоны специальной военной операции (СВО) замазали флаг Российской Империи и лик Иисуса Христа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Активисты движения «Сорок Сороков» раскритиковали телеканал, подчеркнув, что «исторический флаг России» не запрещен на территории страны. Военный корреспондент Николай Долгачев объяснил причины монтажа. «Если тебя пригласили работать там, где опасно, где военные, ты не споришь о том, почему нельзя показывать лица людей или технику. Или то, что висит на стене», — отметил он.

Ранее сообщалось, что следователи проверят конфликт, произошедший в одной из школ Тольятти из-за самодельного флага. По данным следствия, конфликт произошел 19 декабря на уроке истории в одной из школ города. Тогда ученик принес на урок самодельный черно-желто-белый флаг, с нанесенным на него коловратом.