СК проверит конфликт в российской школе из-за флага Российской империи

СК проверит конфликт на уроке истории в школе Тольятти из-за имперского флага

Следователи проверят конфликт, произошедший в одной из школ Тольятти из-за флага Российской империи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Самарской области.

Правоохранители узнали о ЧП во время мониторинга СМИ. Они обнаружили публикации о том, что в одной из школ города произошел конфликт из-за имперского флага, который ученик принес на урок истории. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как члены экстремистской организации заставили двух молодых людей извиниться за опубликованное в социальных сетях фото с флагом Российской империи.