Внешность 82-летнего Пола Маккартни на пляжных фото вызвала споры в сети

Внешность одного из основателей группы The Beatles, британского музыканта, писателя и продюсера Пола Маккартни на фото с отдыха вызвала споры в сети. Материал публикует Daily Mail.

82-летнего артиста запечатлели вместе с 65-летней женой — предпринимательницей Нэнси Шевелл — на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море. Он предстал на полученных кадрах в черном лонгсливе и полосатых шортах до колена. В свою очередь, избранница знаменитости надела закрытый купальник с цветочным принтом.

Читатели издания высказались о фото в комментариях. «Для своих 82 лет он выглядит великолепно», «Со спины они выглядят как два обычных старика на пляже», «Почему старики красят волосы? Выглядит смешно», «Почему мужчин высмеивают за окрашивание волос, в то время как это широко распространено среди женщин?», «Обожаю оттенок его волос», «В 82 года у него больше волос, чем у Дэвида Бекхэма в 49!», «Похож на тающую восковую фигуру», — заявили юзеры.

В феврале в сети восхитились внешностью британского музыканта, бывшего барабанщика группы The Beatles Ричарда Старки, более известного как Ринго Старр.