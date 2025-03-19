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13:46, 19 марта 2025Силовые структуры

Вора-рецидивиста задержали в российском регионе

В Сочи задержали вора-рецидивиста, обокравшего 20 домов на миллион рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Сочи задержали 38-летнего серийного вора, обносившего дома в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, на допросе мужчина признался, что обворовал более 20 домов в семи поселках. Он вывозил из них технику на грузовой машине, а затем перепродавал в интернете. Суммарно он похитил вещей на миллион рублей. На вырученные деньги россиянин сбежал в Сочи.

Отмечается, что мужчина уже был судим за кражу. Теперь ему грозит еще пять лет колонии.

Ранее стало известно, что Выборгский суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы вора-рецидивиста из Соснового Бора за кражу брендовых вещей из помещения управления МВД России.

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