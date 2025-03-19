Вора-рецидивиста задержали в российском регионе

В Сочи задержали вора-рецидивиста, обокравшего 20 домов на миллион рублей

В Сочи задержали 38-летнего серийного вора, обносившего дома в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, на допросе мужчина признался, что обворовал более 20 домов в семи поселках. Он вывозил из них технику на грузовой машине, а затем перепродавал в интернете. Суммарно он похитил вещей на миллион рублей. На вырученные деньги россиянин сбежал в Сочи.

Отмечается, что мужчина уже был судим за кражу. Теперь ему грозит еще пять лет колонии.

Ранее стало известно, что Выборгский суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы вора-рецидивиста из Соснового Бора за кражу брендовых вещей из помещения управления МВД России.