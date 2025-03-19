Врач назвал пять ошибочно считающихся вредными продуктов

Кардиолог Левин: Кофе и яйца считаются вредными продуктами незаслуженно

Американский кардиолог Эван Левин перечислил пять популярных продуктов питания, которые в традиционной медицине долгое время считались вредными. Его слова приводит издание Daily Mail.

Первым ошибочно считающимся вредным продуктом врач назвал яйца. Плохой репутацией они обязаны желткам, которые якобы повышают уровень «плохого» холестерина в крови и, как следствие, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, по словам кардиолога, последние исследования показали, то на самом деле холестерин, содержащийся в яйцах, практически не влияет на уровень холестерина в крови.

В течение многих лет незаслуженно подвергался критике и кофе, продолжил Левин. Он объяснил, что нелюбовь со стороны медицинского сообщества этот напиток заслужил из-за своего свойства временно повышать давление и частоту сердечных сокращений, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако, по словам врача, было научно доказано, что это убеждение не соответствует действительности.

Также Левин посоветовал не исключать из рациона креветки и свиную вырезку. Эти продукты — отличные источники белка, несмотря на предупреждения врачей о высоком содержании в них насыщенных жиров и холестерина.

Наконец, кардиолог заявил, что не является вредным для здоровья и фигуры продуктом авокадо. В нем действительно содержится большое количество жиров, но это мононенасыщенные, необходимые для снижения уровня «плохого» холестерина.

Ранее ученые из Университета Восточной Финляндии раскрыли влияние авокадо на здоровье детей. Они выяснили, что употребление этого продукта во время беременности может снизить риск развития пищевой аллергии у ребенка на 43,6 процента.