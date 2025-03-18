Раскрыто влияние авокадо на здоровье детей

Pediatric Research: Авокадо снижает риск развития пищевых аллергий у детей

Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что употребление авокадо во время беременности может снизить риск развития пищевой аллергии у ребенка на 43,6 процента. Исследование, опубликованное в Pediatric Research, основано на данных более 2 200 женщин, принимавших участие в финском проекте KuBiCo.

Специалисты уже давно знают, что питание будущей матери влияет на здоровье ребенка. Ранее было установлено, что противовоспалительные диеты, например средиземноморская, помогают снизить риск аллергии. Однако влияние отдельных продуктов изучено недостаточно.

В ходе работы ученые проанализировали питание женщин на разных сроках беременности. Те, кто хотя бы раз указал, что ел авокадо, попали в группу «потребителей», остальные — в группу «непотребителей». Когда их детям исполнился год, исследователи опросили родителей о наличии у малышей аллергии, экземы и других иммунных реакций.

Оказалось, что у детей из группы «потребителей» авокадо пищевая аллергия встречалась почти в два раза реже (2,4 процента против 4,2 процента). При этом связь сохранялась даже после учета таких факторов, как возраст матери, ее вес, уровень образования и условия жизни. Однако на развитие ринита, экземы и дыхательных заболеваний авокадо не повлияло.

Ученые считают, что защитный эффект может быть связан с высоким содержанием в авокадо полезных жиров, клетчатки и антиоксидантов, поддерживающих иммунную систему. Однако точный механизм влияния пока не установлен.

Авторы подчеркивают, что исследование охватывает только первый год жизни ребенка. Чтобы выяснить, сохраняется ли польза авокадо в более позднем возрасте, необходимы дополнительные исследования.