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10:39, 19 марта 2025Забота о себе

Врач развеяла миф о зависимости и алкоголе

Аддиктолог Антипова: Зависимость возникает не только от алкоголя и наркотиков
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Утверждение, что зависимость может возникать только от алкоголя или наркотиков, не соответствует действительности, рассказала аддиктолог, практикующий психолог Реабилитационного центра «Эдельвейс» Евгения Антипова. Этот миф и еще несколько заблуждений она развеяла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Антиповой, зависимость может принимать различные формы и касается гораздо большего количества человеческого поведения, чем алкоголь и наркотики. В частности, человек может быть зависимым от азартных игр, интернета и социальных сетей, видеоигр, пищи, а также некоторых привычек, таких как курение или употребление кофе.

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Аддиктолог также заверила, что зависимость — это заболевание, для борьбы с которых недостаточно только силы воли. «Химические изменения, происходящие в мозге человека, который страдает от зависимости, могут снижать способность к самоконтролю. Это значит, что человеку может быть трудно принимать осознанные решения, даже если он искренне хочет избавиться от вредной привычки», — объяснила врач.

Еще одним мифом она назвала представление о том, что лечение зависимости проходит быстро и легко. Антипова заверила, что в действительности это долгий процесс, а на достижение устойчивых результатов уходят годы.

Ранее британский психиатр Питер Райс раскрыл неочевидные признаки скрытого алкоголизма. По его словам, о запое можно говорить, если женщина употребляет за раз более шести единиц алкоголя, а мужчина — более восьми единиц.

Вот это да!
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