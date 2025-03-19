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11:28, 19 марта 2025Экономика

Высокий спрос россиян на автокредиты объяснили

Аналитик Бородавин: Высокие инфляционные ожидания приводят к росту кредитования
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Высокие инфляционные ожидания россиян способствуют росту автокредитования. Об этом заявил глава кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин, его слова приводит «Автостат».

Угроза еще более высоких темпов роста потребительских цен приводит к восприятию гражданами «опережающей» покупки автомобиля в кредит в качестве «защитного актива». Россияне понимают, что в дальнейшем стоимость новых машин в стране с большой долей вероятности продолжит расти. По этой причине они стараются успеть приобрести автомобиль в кредит по более выгодной цене. В этом случае их не отпугивают даже высокие рыночные ставки по такого рода займам, отметил Бородавин.

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Кроме того, добавил эксперт, сохранению доли кредитных продаж машин в России способствует значительное затоваривание дилерских складов. При таких условиях ряд дистрибьютеров стараются побыстрее избавиться от излишков и предлагают гражданам различные акции и скидочные предложения. Это обстоятельство в итоге стимулирует рост спроса, в том числе в сегменте автокредитования, резюмировал аналитик.

По итогам февраля 2025 года доля кредитных продаж на российском авторынке осталась на высоком уровне и составила 46 процентов. Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина пригрозила ужесточить регулирование автокредитов в случае навязывания услуг со стороны банков. Она отметила, что в последнее время финансовые организации стали активно убеждать граждан оформить дорогие и бесполезные услуги. Ужесточение правил автокредитования, по ее мнению, сможет охладить подобное рвение банков.

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