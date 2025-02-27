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11:54, 27 февраля 2025Экономика

В России пригрозили ужесточить выдачу кредитов на машины

Набиуллина: Регулирование автокредитов могут ужесточить в случае их навязывания
Вячеслав Агапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Банк России может ужесточить регулирование автокредитов в случае навязывания услуг со стороны банков. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс».

На встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России председатель ЦБ пригрозила ужесточить правила выдачи займов на покупку машины, если кредитные организации продолжат навязывать клиентам дорогие и бесполезные услуги.

Ранее девять банков подписали меморандум о пересмотре подходов к продвижению своих услуг, однако ситуация в автосалонах не изменилась и покупателям продолжают продавать услуги, которые невозможно вернуть, напомнила Набиуллина.

Глава регулятора заявила, что прибыль российских банков в 2025 году может составить от 3 до 3,5 триллиона рублей

«По нашим обновленным прогнозам, прибыль банков в этом году будет меньше прошлогодней», — уточнила она.

В 2024 году российские банки в совокупности нарастили прибыль до 3,8 триллиона рублей без учета поступлений от «дочек». Показатели стали рекордными второй год подряд (в 2023-м достиг 3,3 триллиона) и совпал с верхней границей анонсированного ранее диапазона.

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