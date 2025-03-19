Выявлена неожиданная польза фруктов

BMJ Open: Употребление фруктов может снизить вероятность развития тиннитуса

Регулярное употребление фруктов, клетчатки, молочных продуктов и кофеина может снизить вероятность развития тиннитуса — состояния, вызывающего навязчивый шум, звон или гул в ушах. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 300 тысяч человек. Исследование, опубликовано в BMJ Open.

Наиболее выраженное снижение риска отмечается у любителей фруктов — на 35 процентов. Употребление молочных продуктов уменьшает вероятность развития тиннитуса на 17 процентов, кофеина — на 10 процентов, а клетчатки — на 9 процентов. Ученые полагают, что причина кроется в положительном влиянии этих продуктов на сосудистую систему и нервные клетки, а также в их антиоксидантных и противовоспалительных свойствах.

Тиннитус поражает около 14 процентов взрослого населения планеты и часто сопровождается тревожностью, депрессией и проблемами со сном. В тяжелых случаях он может привести к серьезному ухудшению качества жизни. На данный момент не существует специфического лекарства от этого состояния, и лечение сводится к поведенческой терапии, медикаментам и использованию слуховых аппаратов.

Авторы исследования предупреждают, что выявленные связи не доказывают прямую причинно-следственную зависимость, а потому к результатам следует относиться с осторожностью. Однако они отмечают, что питание играет важную роль в здоровье слуха, а дальнейшие исследования помогут точнее определить механизмы влияния рациона на развитие тиннитуса.