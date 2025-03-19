Якубович рассказал о связанном со здоровьем неожиданном изменении

Телеведущий Леонид Якубович рассказал, что у него улучшились слух и зрение

Известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал о неожиданном изменении в жизни, связанном со здоровьем. Его слова передает портал «Страсти».

«Мне почти 80 лет, я летаю до сих пор. Выяснил, кстати, что у меня улучшились зрение и слух за последний год», — заявил Якубович. По словам телеведущего, он не знает, связано ли это с полетами или нет.

Ранее сообщалось, что телеведущий помог президенту России Владимиру Путину исполнить желание девочки из Белгородской области, которая мечтает стать пилотом. Якубович организовал для ребенка вертолетную экскурсию по Подмосковью с пролетом над достопримечательностями Истры.

Леонид Якубович увлекается авиацией. Он окончил Калужское авиационное летно-техническое училище, а также авиационное училище и учебно-тренировочный центр в Быково, где получил сертификат пилота третьего класса коммерческой авиации с правом управления самолетом Як-40 в качестве второго пилота.