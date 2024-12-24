Якубович помог Путину исполнить желание 10-летней девочки из Белгородской области

Песков: Якубович помог Путину исполнить желание девочки из Белгородской области

Известный актер и телеведущий Леонид Якубович помог президенту России Владимиру Путину исполнить желание десятилетней Маргариты Руцинской из Белгородской области, которая мечтает стать пилотом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков рассказал, что телеведущий встретился с девочкой, которая приехала с родителями в Москву, и помог ей совершить полет на авиатренажере. Отмечается, что ребенку удалось отработать на тренажере взлет и посадку в разное время суток и при различных погодных условиях. После этого она получила сертификат пилота авиатренажера.

Также по приглашению Якубовича девочка и ее родители посетили съемки новогоднего выпуска телепрограммы «Поле чудес» в качестве зрителей в студии. Помимо этого, ведущий организовал для ребенка вертолетную экскурсию по Подмосковью с пролетом над достопримечательностями Истры.

Ранее сообщалось, что Путин поговорил по телефону с Маргаритой, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Президент узнал у девочки детали ее поездки в Москву.