Юрий Лоза пожаловался на пенсию в 16 тысяч рублей

Певец Юрий Лоза пожаловался на пенсию в размере 16 тысяч рублей

Российский певец и композитор Юрий Лоза пожаловался на размер своей пенсии. Его слова приводит aif.ru.

«Моя пенсия — 16 тысяч рублей. Даже у нашего охранника больше, 20 с чем-то тысяч», — заявил Лоза.

По словам автора хита «Плот», ему не положена социальная доплата, поскольку он продолжает работать. Кроме того, у Лозы нет почетного звания, которое обеспечило бы ему прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей.

Артист уточнил, что подавал документы для получения звания заслуженного артиста России, однако ему выдали лишь грамоту. По словам Юрия, в списках он значился рядом с певицами Алсу и Инной Маликовой. «Инна Маликова никогда рта не открывала. Вернее, открывала, но не для того, чтобы петь. Так вот, им звания дали, мне — нет», — заявил Лоза.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии. По словам исполнителя, он мог бы повысить размер выплат, но у него нет времени «бегать по инстанциям».