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16:12, 24 января 2025Культура

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что получает пенсию 30 тысяч рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскрыла размер своей пенсии. Его цитирует «Общественная Служба Новостей».

По словам исполнителя, он получает 30 тысяч рублей. «Не сказал бы, что это баснословная сумма, тем не менее мне ее перечисляют. Конечно, я продолжаю работать и не рассчитываю на пенсионные средства», — отметил певец.

При этом Лещенко уточнил, что мог бы повысить размер выплат, но у него нет времени «бегать по инстанциям». «Дополнительные выплаты пусть лучше направят более нуждающимся гражданам. А я обойдусь», — добавил он, подчеркнув, что у него есть гонорары и «любимая работа».

Ранее российская певица Виктория Цыганова пожаловалась на размер пенсии.

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