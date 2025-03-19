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20:05, 19 марта 2025МирЭксклюзив

Вероятность прекращения огня на Украине за две недели оценили

Политолог Калачев счел маловероятной остановку огня на Украине через две недели
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вероятность полного прекращения огня на Украине через две недели невелика, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Он объяснил, что позиции сторон по мирному урегулированию пока слишком отличаются.

«Полное прекращение огня означает отказ России от наступательных действий, а сейчас именно у нее преимущество на поле боя. Кроме того, ситуация для наступления благоприятная: скоро закончится весенняя распутица, тяжелая техника сможет передвигаться. Украина же тем временем явно не готова принимать идею о признании четырех регионов российскими», — сказал политолог.

Калачев заметил, что американской стороне хотелось бы завершить конфликт как можно скорее, а России — на своих условиях, из-за чего и возникает некоторое противоречие. Он не исключил, что Вашингтон может попытаться надавить на Москву, но не сейчас, а ближе к окончанию противостояния.

«В какой-то момент президент США Дональд Трамп может разозлиться и решить, что пора использовать рычаги давления. Но пока он получал такие вежливые ответы, что для давления нет повода», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что США могут добиться полного прекращения огня на Украине в течение двух недель. Кроме того, Уиткофф рассказал, что встреча президента России Владимира Путина и Трампа может состояться в Саудовской Аравии.

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