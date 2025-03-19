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15:59, 19 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

Уиткофф: США могут добиться полного прекращения огня на Украине за две недели
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool/ Reuters

США могут добиться полного прекращения огня на Украине в течение двух недель. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире Bloomberg TV.

«Я думаю, что мы сможем достичь полного прекращения огня на Украине уже через пару недель», — отметил представитель Белого дома.

Кроме того, Уиткофф рассказал, что встреча Путина и Трампа может состояться в Саудовской Аравии.

Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам разговора Трампа и президента России Владимира Путина. Главы государств согласились, что первыми шагами к миру являются прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике, а также полное прекращение огня и установление постоянного и прочного мира.

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