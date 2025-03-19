Задержание охотившихся за недвижимостью пенсионеров «черных» риелторов попало на видео

ФСБ показала на видео задержание банды черных риелторов в Смоленской области

В Смоленской области задержание банды «черных риелторов», охотившихся за недвижимостью одиноких пенсионеров, попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На видео показано, как сотрудники ФСБ заходят в кафе и кладут злоумышленников на пол.

По данным правоохранителей, преступники втирались в доверие одиноких пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и имеющих тяжелые заболевания. Затем злоумышленники получали у них доверенности на свое имя, с помощью которых совершали сделки с их недвижимостью. После этого они перепродавали имущество для придания сделке законного вида, а похищенные таким образом деньги распределяли между собой. Установлено, что таким образом они завладели квартирой неизлечимо больной пенсионерки, расположенной в Гагарине, стоимостью более 1,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Якутии сотрудники ФСБ задержали банду наркодилеров, организовавших в даркнете магазин для продажи запрещенных веществ.