ФСБ задержала банду наркодилеров в российском регионе

В Якутии ФСБ задержала банду наркодилеров

В Якутии сотрудники ФСБ задержали банду наркодилеров, организовавших в даркнете магазин для продажи запрещенных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным ведомства, 31-летний житель Татарстана создал в интернете наркошоп, для работы которого привлек 20-летнего жителя Нерюнгри в качестве администратора и восемь закладчиков из Нерюнгринского и Алданского районов Якутии, Амурской области, Москвы и Московской области. Работа наркошопа распространялась на Нерюнгри, Тынду, Казань, Забайкальский край и Подмосковье.

Возбуждено уголовное дело, его фигурантами стали десять человек. Во время обысков сотрудники ФСБ нашли и изъяли более пяти килограммов наркотиков растительного и синтетического происхождения, свыше 450 доз психоактивного вещества психоделического типа, 30 миллионов рублей наличными и десять миллионов рублей на криптокошельках. Обвиняемые заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала иностранца с двумя килограммами мефедрона.

