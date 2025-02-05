Полиция задержала иностранца с двумя килограммами наркотиков

В Москве полиция задержала иностранца с двумя килограммами мефедрона

В Москве полицейские задержали 39-летнего иностранца, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом в среду, 5 февраля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, подозрительный мужчины был остановлен полицейскими на Енисейской улице. При досмотре у него нашли 23 свертка с мефедроном, общим весом свыше 80 грамм. Когда к подозреваемому пришли с обыском домой, то нашли у него мотки изоленты, магниты, электронные весы и четыре пакета с мефедроном. Общая масса изъятого зелья превысила 2 килограмма.

Выяснилось, что иностранец собирался сбывать наркотики бесконтактным способом через тайники-закладки. На время расследования мужчину отправили в СИЗО.

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