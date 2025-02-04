Россиянин спрятал наркотики в банки с детским питанием

В Якутске задержали наркокурьера, спрятавшего товар в банки с детским питанием

В Якутске задержали наркокурьера, спрятавшего товар в банки с детским питанием. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным ведомства, по указанию куратора 28-летний москвич спрятал синтетические наркотики в банки из-под детского питания и привез в Якутск для дальнейшей реализации. После этого запрещенные вещества были упакованы в свертки и спрятаны в подгузники.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. При обыске в его жилье было обнаружено восемь пакетов с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что изъятое общим весом около четырех килограммов является мефедроном.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за изготовление наркотических веществ в подпольной лаборатории.