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12:40, 29 января 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за изготовление наркотических веществ в подпольной лаборатории

В Смоленской области ликвидировали подпольную нарколабораторию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Смоленской области ликвидировали подпольную нарколабораторию. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленник получил в одном из мессенджеров предложение о незаконном заработке. Неизвестный арендовал частный дом в Смоленской области и через тайники передал все необходимое для производства наркотических веществ. Готовые наркотики планировалось сбывать через интернет.

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали мужчину на месте производства. В ходе обыска было обнаружено порошкообразное вещество, канистры с жидкостью объемом 140 литров, оборудование для изготовления, смартфоны, ноутбук и другие предметы. Изъятым веществом является мефедрон общей массой около 28 килограммов.

Проводятся следственные действия на установление всех причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что россиянин спрятал наркотики в коробке передач и отправил ее себе через транспорртную кмпанию.

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