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18:33, 28 января 2025Силовые структуры

Россиянин спрятал наркотики в коробке передач и отправил ее себе по почте

Мужчина спрятал мефедрон внутри коробки передач и отправил ее себе в Хабаровск
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Сотрудники силовых структур задержали наркокурьера из Хабаровска, который спрятал более двух килограммов наркотиков внутри коробки передач и отправил ее себе через транспортную компанию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, мужчина приобрел мефедрон за 1,8 миллиона рублей через тайник в Московской области, упаковал в пакеты и спрятал в автомобильной коробке передач. Все это он отправил по почте себе в Хабаровск, а в качестве получателя указал третье лицо для конспирации.

Вскоре силовики обнаружили отправленную партию синтетики, а затем задержали и злоумышленника. В его квартире они обнаружили весы и упаковочный материал.

Уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант находится под стражей.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали 41-летнего драгдилера, который прятал героин и метадон в игрушке-матрешке.

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