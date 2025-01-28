Россиянин спрятал наркотики в коробке передач и отправил ее себе по почте

Мужчина спрятал мефедрон внутри коробки передач и отправил ее себе в Хабаровск

Сотрудники силовых структур задержали наркокурьера из Хабаровска, который спрятал более двух килограммов наркотиков внутри коробки передач и отправил ее себе через транспортную компанию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, мужчина приобрел мефедрон за 1,8 миллиона рублей через тайник в Московской области, упаковал в пакеты и спрятал в автомобильной коробке передач. Все это он отправил по почте себе в Хабаровск, а в качестве получателя указал третье лицо для конспирации.

Вскоре силовики обнаружили отправленную партию синтетики, а затем задержали и злоумышленника. В его квартире они обнаружили весы и упаковочный материал.

Уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант находится под стражей.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали 41-летнего драгдилера, который прятал героин и метадон в игрушке-матрешке.