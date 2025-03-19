Захарова высмеяла ответ Зеленского на слова про Украину в меню Путина

Захарова: Киевский режим — то, во что меню превращается после переваривания

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высмеяла ответ президента Украины Владимира Зеленского, который резко отреагировал на слова о том, что Украина находится «в меню» у президента РФ Владимира Путина. Дипломат прокомментировала высказывание политика в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что Украина — «не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты».

«Не соврал на этот раз. Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала Захарова.

Ранее военный аналитик Майкл Кларк в интервью Sky News высказался об отсутствии Украины за столом переговоров поговоркой. «В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если тебя нет за столом, ты в меню". И поверьте мне, Украина есть в меню», — отметил он.