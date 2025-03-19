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20:04, 19 марта 2025Путешествия

Заточенная в американскую тюрьму по ошибке туристка рассказала о кошмарных условиях

Daily Mail: Британская туристка пожаловалась на условия в американской тюрьме
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Rebecca Burke

Rebecca Burke. Фото: @r.e.burke

Британская туристка, которая была по ошибке заточена на три недели в американскую тюрьму, рассказала о кошмарных условиях пребывания там. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 28-летней Ребекки Берк, ей удалось выжить, питаясь холодным рисом, картофелем и бобами. «У нее конфисковали все вещи, ей пришлось переодеться в тюремную робу», — пожаловались ее родные.

Также они заметили, что центр заключения иммиграционного центра официально не является тюрьмой. При этом условия содержания там соответствующие.

Берк прибыла в Нью-Йорк в начале января и спустя два месяца, как и планировала, отправилась в Канаду. Однако на границе соседней страны ей отказали во въезде. Девушке пришлось вернуться в США, где ее заподозрили в нелегальной миграции и задержали.

Вот это да!
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