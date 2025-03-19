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06:49, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Заявления о способности Европы сражаться с Россией назвали смехотворными

Политолог Стейган заявил о неспособности Европы сражаться с Россией
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Заявления западных экспертов о способности Европы сражаться с Россией смехотворны. Об этом заявил норвежский политолог Пол Стейган на своем сайте.

Он написал, что европейская промышленность «лежит с перебитым хребтом после "зеленых" реформ», а ее военная сфера полностью зависит от Соединенных Штатов Америки. В случае, если США покинут Европу, она не сможет ничего производить самостоятельно.

Как считает Стейган, утверждения о способности Европы воевать с РФ вызваны желанием лидеров стран Европейского союза (ЕС) внушить общественности идею о том, что продолжение конфликта на Украине — «хорошая мысль». «Это впечатление подкрепляется внезапным шквалом статей в "ручных" европейских СМИ, где утверждается, что экономика России гораздо слабее, чем кажется, и может рухнуть уже в следующем году», — отметил политолог, назвав это чепухой.

Ранее бывший американский полковник Дэниел Дэвис заявил, что Европа не сможет выстоять в случае войны с Россией. По его словам, РФ смогла провести промышленную мобилизацию, в результате которой производство техники выросло в разы. При этом производство оружия в Европе «никак не изменилось».

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