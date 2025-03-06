Маск раскрыл истинные намерения Европы на Украине

Маск: Европейские лидеры хотят вечной войны на Украине

Лидеры европейских стран хотят вечной войны на Украине. Такое мнение выразил американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х.

«Они хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, это не должно никогда заканчиваться», — прокомментировал бизнесмен публикацию с цитатой премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая высказалась, что «мир на Украине будет опаснее продолжения боевых действий».

24 февраля Фредериксен заявила, что установление мира на Украине «будет опаснее войны», поскольку России якобы нельзя доверять в мирных переговорах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления датского премьера. Дипломат поинтересовалась у Копенгагена, «опаснее ли здоровье болезни».