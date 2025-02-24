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15:29, 24 февраля 2025Мир

Захарова ответила на слова премьера Дании об опасности мира на Украине

Захарова поинтересовалась у Фредериксен, опаснее ли здоровье болезни
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась у премьер-министра Дании Метте Фредериксен, опаснее ли здоровье болезни. На ее слова о мире на Украине дипломат ответила в своем Telegram-канале.

«А здоровье опаснее болезни? — хотелось бы уточнить у Копенгагена», — написала она.

Уточняется, что глава датского правительства заявила, что мир на Украине «будет опаснее войны». По ее словам, России якобы нельзя доверять в мирных переговорах.

Ранее Захарова потребовала от Франции начать расследование взрывов на территории генконсульства России в Марселе. Она отметила, что случившееся на территории российского генконсульства имеет все признаки теракта.

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