В МИД потребовали от Франции расследования взрывов на территории генконсульства РФ

Захарова: Москва требует расследования взрывов на территории генконсульства РФ

Москва требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрывов на территории российского генконсульства в Марселе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, случившееся на территории генконсульства РФ имеет все признаки теракта. Захарова призвала французскую сторону усилить обеспечение безопасности российских загранпредставительств.

Ранее возле российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, ориентировочно в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. Россиян среди пострадавших нет. На месте происшествия работают порядка 30 пожарных. Обстоятельства случившегося выясняются.

Источник в полиции города сообщил, что в российское консульство были брошены «две бутылки с зажигательной смесью». Они попали в сад диппредставительства, «не причинив какого-либо ущерба».