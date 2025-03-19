Зеленский пожалел россиян

Зеленский заявил, что ему жалко погибающих в ходе конфликта россиян

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему жаль всех людей, погибающих в ходе конфликта, в том числе и россиян. Его выступление опубликовано на YouTube-канале издания «Новости.Live».

«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал политик во время беседы с журналистами.

При этом в начале марта Зеленский заявил, что все россияне — убийцы и враги Украины. Он отметил, что не может относиться к ним по-другому, но уточнил, что это не означает, что Киев не хочет мира.