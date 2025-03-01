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02:29, 1 марта 2025Мир

Зеленский назвал россиян убийцами и врагами Украины

Зеленский: Путин и россияне — убийцы и враги Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент России Владимир Путин, как и все россияне, являются убийцами и врагами Украины. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я не могу изменить наше отношение к россиянам — они убийцы. Путин и россияне — наши враги», — сказал он.

По его словам, такое отношение не означает, что Киев не хочет мира. Зеленский подчеркнул, что, в отличие от россиян, США и Европейский союз (ЕС) являются для Украины друзьями.

Ранее Зеленский высказался о перепалке с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. «Я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Они должны были услышать позицию Украины», — заявил он.

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