Женщины и мужчины рассказали о самых рискованных секс-экспериментах

Пользователи сети рассказали о своих секс-экспериментах, которые считают самыми рискованными. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые вспомнили, как их родственники или родственники партнеров случайно становились свидетелями интимной близости.

Она позвонила маме, потому что у меня сломалась машина. Мы были на парковке местного магазина, ждали и решили, что сейчас она заберется на меня и займется сексом. Конечно, ее мама припарковалась прямо рядом с нами и увидела нас. Воскресный ужин с ее родителями был для меня очень неловким sexwiththebabysitter пользователь Reddit

Многие рассказали, что решились на секс без презерватива и забеременели — либо чудом избежали болезней.

Занималась с бывшим бойфрендом сексом без презерватива после того, как мы уже расстались. Тогда я воспитывала сына одна. Теперь я воспитываю двоих мальчиков одна Dudesymugs12 пользовательница Reddit

Я занимался сексом с подругой без презерватива. Мы дружили много лет, она не раз рассказывала мне о своих заболеваниях, передающихся половым путем. Мы очень напились и в итоге занялись сексом. После того, как я достиг оргазма, она сказала: «Спасибо, что спросил, можешь ли ты кончить в меня. Вчера <имя другого парня> просто сделал это, не спрашивая!» А это было в Южной Африке, стране с самым высоким уровнем заболеваемости СПИДом в мире! У меня были ужасные полгода, когда я снова и снова сдавал тест на ВИЧ Professional_Still15 пользователь Reddit

А другие признались, что решались на рискованное поведение в тех странах, где непристойное поведение на публике жестко карается законом.

Девушка помастурбировала мне в кинотеатре в Дубае waterflowing0 пользователь Reddit

Ранее женщины, проколовшие соски, рассказали о ставших для них неожиданными изменениях. Большинство женщин сошлись во мнении, что чувствительность сосков после процедуры повысилась.