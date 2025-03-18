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07:01, 18 марта 2025Забота о себе

Проколовшие соски женщины рассказали о неожиданных изменениях

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Trifonov Igor / Shutterstock / Fotodom

Женщины, проколовшие соски, рассказали о ставших для них неожиданными изменениях в чувствительности груди. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Большинство женщин сошлись во мнении, что чувствительность сосков после процедуры повысилась.

Как ни странно, у меня никогда не было особой чувствительности в сосках. Я где-то читала, что прокалывание может сделать их очень чувствительными, поэтому попробовал. Сработало! Хотя теперь ощущения в сосках меня раздражают в 99 процентах случаев

NearlyNeedlessпользовательница Reddit

Однако у некоторых грудь, наоборот, стала менее чувствительной.

У меня соски просто онемели. Мне очень нравилось, как пирсинг выглядел, поэтому я носила его годами. В мае прошлого года я испугалась рака груди и убрала его из одной груди для скрининга, а потом убрала и из другой, потому что мне не понравилось, как выглядит украшение только с одной стороны

vosianprinceпользовательница Reddit
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Многие девушки признались, что использовали пирсинг для коррекции втянутых сосков и повышения уверенности в собственной привлекательности.

Они повысили чувствительность и сделали игру с сосками в постели гораздо более увлекательной для меня. Они также повысили мою уверенность в том, как выглядит моя грудь. У меня немного втянутые соски, и пирсинг исправил это. Проколы у меня уже 3 года, и у меня никогда не было с ними проблем. Я ношу титановые стержни, которые мне больше всего подходят. Говорят, что у них нет металлического привкуса

justlurkingnjudgingпользовательница Reddit

Ранее женщины рассказали, какие секс-приемы из порнофильмов они считают самыми неприятными в реальной жизни. Многие обратили внимание на то, что в порно часто показывают неудобные позы, которые актеры выбирают, чтобы их было удобнее снимать видеокамерой.

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