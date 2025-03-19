Жительница Курской области рассказала о смерти россиян в оккупации от холода и голода

ТАСС: Жители Курской области не пережили оккупацию из-за холода и голода

Жители Курской области не пережили оккупацию из-за холода и голода. О смерти односельчан рассказала эвакуированная из-под Суджи россиянка, передает ТАСС.

По словам собеседницы агентства, многих пожилых жителей Суджанского района не удалось спасти. Их число она описала фразой «много, я и не считала».

Россиянка рассказала, что одну пенсионерку не удалось спасти из-за обострившихся проблем со здоровьем, другая, с ее слов, не выдержала холода и голода. «Трое оставшихся в селе мужчин вытащили ее на матрасе и захоронили», — вспомнила она.

Еще одну 90-летнюю россиянку придавило в собственном доме в результате обстрела. Ее могилу обустроили в огороде. «Февраль холодный был, думаю, я ей растоплю хоть. А она, бедненькая, не слышала совершенно ничего: "Мне бы хоть три картошеньки", говорит», — вспомнила собеседница агентства, как навещала женщину в оккупации при жизни.

Ранее сообщалось, что жители Суджанского района Курской области похудели минимум на 10 килограммов за время оккупации. По словам эвакуированных, еду достать было очень тяжело, а если это и удавалось, то продукты негде было хранить.