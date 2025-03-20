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04:12, 20 марта 2025Ценности

41-летняя супермодель обнажила грудь для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Robin Galiegue для Harper’s Bazaar France

Известная польская супермодель Аня Рубик в откровенном образе снялась для французской версии журнала Harper’s Bazaar. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,6 миллиона подписчиков.

41-летняя манекенщица на размещенном снимке предстала боком к камере, прикрывая руками обнаженную грудь. При этом она надела массивный головной убор серого цвета, выполненный в виде парика.

Фото: Robin Galiegue для Harper’s Bazaar France

Кроме того, в рамках фотосессии знаменитость примерила прозрачное кружевное боди черного цвета, а также кофту и широкие брюки в аналогичном стиле.

Ранее в марте немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась топлес для журнала Schon.

Вот это да!
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