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09:03, 17 марта 2025Ценности

51-летняя Хайди Клум снялась топлес для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @heidiklum / Schön!

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась топлес для журнала Schon. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 12,5 миллиона подписчиков.

51-летняя манекенщица позировала на размещенном кадре с обнаженной грудью, которую прикрывала руками. При этом она надела ожерелье с прозрачными камнями и цепями, свисающими ниже пояса, и юбку с перьями.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой без бюстгальтера в кружевном прозрачном платье длины миди с разрезом до бедра и остроносых блестящих туфлях.

Автором снимков стал популярный британский фотограф и режиссер Джон Рэнкин Уодделл, более известный как Рэнкин.

Ранее в марте Хайди Клум в прозрачном нижнем белье снялась в рекламе итальянского бренда Intimissimi.

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    51-летняя Хайди Клум снялась топлес для журнала

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