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10:18, 5 марта 2025Ценности

51-летняя Хайди Клум в прозрачном нижнем белье снялась в рекламе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @intimissimi

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном образе снялась в рекламе итальянского бренда Intimissimi. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 12,4 миллиона подписчиков.

51-летняя манекенщица представила весеннюю коллекцию марки. Она позировала перед камерой в прозрачном нижнем белье с кружевами. Данный комплект зеленого цвета состоял из бюстгальтера с косточками и трусов.

Также знаменитость распустила волосы, нанесла на губы розовый блеск и подчеркнула глаза черным карандашом.

В феврале 59-летняя американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в бикини в объятиях возлюбленного.

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