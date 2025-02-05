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07:31, 5 февраля 2025Ценности

59-летняя модель снялась в бикини в объятиях возлюбленного

59-летняя модель Паулина Поризкова снялась в бикини в объятиях возлюбленного
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @paulinaporizkov

Известная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в купальнике в объятиях возлюбленного. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

59-летняя манекенщица показала фото, где позировала, стоя в воде в черном бикини в белый горох. При этом за спиной знаменитости находился ее избранник — 62-летний сценарист Джефф Гринштейн. Мужчина положил руки на живот и бедро модели и поцеловал ее в щеку.

В подписи Поризкова указала, что они встретились два года назад, и пообещала всюду следовать за возлюбленным. «Наша цель — продолжать целоваться везде и всегда», — заявила она.

В январе Паулина Поризкова раскрыла эмоции по поводу набора веса после операции.

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