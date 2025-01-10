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18:25, 10 января 2025Ценности

Известная 59-летняя модель раскрыла эмоции по поводу набора веса после операции

Модель Поризкова чувствует себя на пике сексуальности вопреки набору веса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sebastian Gabsch / Globallookpress.com

Известная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова раскрыла эмоции по поводу изменений в теле после операции на бедре. Пост на эту тему появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя манекенщица пережила одновременную замену двух тазобедренных суставов в начале 2024 года, после которой поправилась почти на семь килограммов. По словам знаменитости, она не замечала набора веса до того момента, пока ей не стала мала одежда. Модель уточнила, что чувствует себя на пике сексуальности вопреки изменившийся фигуре.

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«Я не против нового, более полного тела. По сравнению с прошлым годом, когда я весила на несколько килограммов меньше, но постоянно испытывала боль, моя новая мягкость кажется успокаивающей. Хорошо, что сейчас у меня нет работы, для которой требовалось быть подходящей комплекции для вещей», — подытожила Поризкова в описании к публикации.

В августе 59-летняя модель примерила нижнее белье и старую одежду перед камерой. Поризкова на видео надела нюдовый бюстгальтер с косточками и слипы с заниженной талией марки Victoria's Secret.

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