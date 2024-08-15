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04:16, 15 августа 2024Ценности

Известная 59-летняя модель примерила нижнее белье и старую одежду перед камерой

59-летняя модель Паулина Поризкова примерила нюдовое нижнее белье перед камерой

Кадр: @paulinaporizkov

Известная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова примерила нижнее белье и старую одежду перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя манекенщица решила показать свои утренние сборы. При этом она начала с того, что надела нюдовый бюстгальтер с косточками и слипы с заниженной талией марки Victoria's Secret.

Также знаменитость выбрала синие джинсы фасона mom бренда Uniqlo 10-летней давности и облегающий красный топ, которому, по ее словам, 15 лет. Кроме того, она дополнила образ голубой рубашкой из 1990-х годов.

В свою очередь, автор поста пояснила, что в повседневной жизни не стремится носить модные наряды, делать яркий макияж и сложные прически. «Мне пришлось сдаться и купить новые вещи, потому что резинки на всех моих трусах превратились в пыль», — отметила она.

Ранее в августе 57-летняя американская актриса мексиканского Сальма Хайек показала фото в бикини.

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      Алина Гостева
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