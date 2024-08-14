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01:03, 14 августа 2024Ценности

57-летняя Сальма Хайек показала новые фото в купальнике

57-летняя актриса Сальма Хайек показала новые фото в раздельном купальнике

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала новое фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха на яхте. Так, на размещенных кадрах звезда предстала в раздельном купальнике фиолетового цвета, повязав на талию желто-фиолетовое парео.

Также Хайек надела черные солнцезащитные очки и распустила волосы. В качестве украшений звезда выбрала кольцо с массивным сияющим камнем.

Ранее в июне сообщалось, что Сальма Хайек пришла на звездный ужин в Лондоне в откровенном наряде. Тогда актрису заметили в красном облегающем платье с глубоким декольте.

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      Мария Винар
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