57-летняя Сальма Хайек показала новые фото в купальнике

57-летняя актриса Сальма Хайек показала новые фото в раздельном купальнике

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала новое фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха на яхте. Так, на размещенных кадрах звезда предстала в раздельном купальнике фиолетового цвета, повязав на талию желто-фиолетовое парео.

Также Хайек надела черные солнцезащитные очки и распустила волосы. В качестве украшений звезда выбрала кольцо с массивным сияющим камнем.

Ранее в июне сообщалось, что Сальма Хайек пришла на звездный ужин в Лондоне в откровенном наряде. Тогда актрису заметили в красном облегающем платье с глубоким декольте.