57-летняя Сальма Хайек в откровенном платье пришла на звездный ужин

Актриса Сальма Хайек пришла на ужин в облегающем платье с глубоким декольте

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек пришла на звездный ужин в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

57-летняя знаменитость вышла в свет в красном облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте, которое демонстрировало ее грудь. Помимо этого, звезда надела босоножки на платформе и высоком каблуке. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку в тон наряду и серьги золотого цвета.

Кроме того, актрисе собрали волосы наверх и сделали яркий макияж в стиле смоки айс. На других фото Хайек также примерила кожаный пиджак.

Ранее в июне 57-летняя Сальма Хайек показала фигуру в пестром наряде. Знаменитость продемонстрировала тело в облегающем купальнике белого цвета, оформленном глубоким декольте и пестрым принтом с изображениями попугаев.