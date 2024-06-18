57-летняя Сальма Хайек в откровенном платье пришла на звездный ужин

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек пришла на звездный ужин в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
57-летняя знаменитость вышла в свет в красном облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте, которое демонстрировало ее грудь. Помимо этого, звезда надела босоножки на платформе и высоком каблуке. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку в тон наряду и серьги золотого цвета.
Кроме того, актрисе собрали волосы наверх и сделали яркий макияж в стиле смоки айс. На других фото Хайек также примерила кожаный пиджак.
Ранее в июне 57-летняя Сальма Хайек показала фигуру в пестром наряде. Знаменитость продемонстрировала тело в облегающем купальнике белого цвета, оформленном глубоким декольте и пестрым принтом с изображениями попугаев.