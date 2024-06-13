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01:11, 13 июня 2024Ценности

57-летняя Сальма Хайек показала фигуру в пестром купальнике

57-летняя актриса Сальма Хайек показала фигуру в пестром купальнике

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась серией видео и фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 57-летняя знаменитость показала фигуру в облегающем купальнике белого цвета, оформленном глубоким декольте и пестрым принтом с изображениями попугаев. Кроме того, она надела длинную золотую цепь, ожерелье с изумрудом и браслет.

«Со Всемирным днем океанов!» — подписала артистка пост, который набрал более 980 тысяч лайков.

В марте сообщалось, что Сальма Хайек пришла на показ люксового бренда Alexander McQueen в Париже в корсете серебристого цвета с глубоким декольте, которое демонстрировало ее грудь.

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      Мария Винар
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