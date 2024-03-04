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20:18, 4 марта 2024Ценности

57-летняя Сальма Хайек вышла в свет в наряде с глубоким декольте

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек пришла на показ люксового бренда Alexander McQueen в Париже в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость вышла в свет в корсете серебристого цвета и необычного кроя с глубоким декольте, которое демонстрировало ее грудь. Помимо этого, звезда надела черный жакет и классические брюки.

В качестве аксессуаров она выбрала серьги, браслет и кулон. Вдобавок Хайек сделали укладку на прямых темных волосах и мейкап в нейтральных оттенках.

В феврале Хайек едва не оголила грудь на камеру. Телезвезда, одетая в белый халат, рассказала, что не любит часто красить волосы, поэтому нередко скрывает седину с помощью специальных спреев.

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      Екатерина Ештокина
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