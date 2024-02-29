57-летняя Сальма Хайек едва не оголила грудь на камеру

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек едва не оконфузилась на камеру и показала видео подписчикам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость опубликовала ролик, в котором стилист по волосам Мигель Перес делает ей прическу. Телезвезда, одетая в белый халат, рассказала, что не любит часто красить волосы, поэтому нередко скрывает седину с помощью специальных спреев прямо перед выходом на ковровую дорожку.

В один из попавших на видео моментов Хайек случайно чуть не оголила грудь. На размещенных кадрах видно, что халат сполз с ее плеча, продемонстрировав часть бюста, который монтажеры прикрыли.

В декабре 2023 года Сальма Хайек порадовала фанатов откровенным фото с отдыха. Актриса предстала перед камерой в черных солнцезащитных очках и желтом бикини, которое было оформлено цветочным принтом.