57-летняя Сальма Хайек порадовала фанатов новым фото в купальнике

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась новым откровенным фото и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 57-летняя знаменитость предстала перед камерой в желтом бикини, оформленном цветочным принтом, и черных солнцезащитных очках. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Самая красивая», «Королева», «Шикарная», «Как ты не стареешь?», «Богиня», — высказывались они.

В сентябре Сальма Хайек снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Знаменитость поделилась новым пляжным фото, на котором она предстала на фоне моря и скал, в раздельном купальнике, демонстрирующем ее пышную грудь. Поверх наряда звезда надела длинную накидку голубого цвета с кружевом на рукавах.