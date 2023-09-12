57-летняя Сальма Хайек снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость поделилась новым пляжным фото, на котором она предстала на фоне моря и скал, в раздельном купальнике, демонстрирующим ее пышную грудь. Поверх наряда звезда надела длинную накидку голубого цвета с кружевом на рукавах. Она отказалась от макияжа и распустила темные волосы, завитые в легкие локоны.

Поклонники оценили внешний вид Хайек в комментариях под постом. «По-прежнему самое прекрасное создание, которое я когда-либо видел», «Ты прекрасна как снаружи, так и внутри! И тебе подходят любые наряды и цвета, потому что ты сама по себе великолепна», «Очень привлекательная», «Красавица», — восхитились они.

Ранее в сентябре Сальма Хайек показала фигуру в купальнике в честь 57-летия. На размещенных фото звезда была запечатлена в красном бикини, оформленном завязками и белой окантовкой в виде цепи. Ее внешний вид дополняли соломенная шляпа и солнцезащитные очки в прямоугольной оправе.