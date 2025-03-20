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11:24, 20 марта 2025Экономика

Аллергиков предупредили об опасности ранней весны

Аллерголог Сахарова: Перед началом весны аллергикам нужно убраться в доме
Александра Качан (Редактор)

Фото: Wosunan Photostory / Ingram Images / Globallookpress.com

В 2025 году в ряде российских регионов весна наступила раньше срока, что может представлять опасность для аллергиков. Об этом предупредила врач-аллерголог-иммунолог «Инвитро» Татьяна Сахарова, передает «РИА Новости».

При ранней весне ольха начинает цвести уже в конце февраля-начале марта, береза — в начале-середине апреля, а дуб — в конце апреля-начале мая. Эксперт посоветовала страдающим от аллергии заранее подговорить свое жилье к поллинозу. Необходимо провести генеральную уборку, особое внимание уделив труднодоступным местам, где скапливается пыль.

«Пылесос должен иметь HEPA-фильтр, который не выбрасывает мельчайшие частицы обратно в воздух», — отметила Сахарова. Она добавила, что в сезон аллергии важно проводить влажную уборку. Поверхности в квартире нужно протирать каждый день, пылесосить — не реже двух-трех раз в неделю, а в пик цветения — ежедневно.

В спальне лучше использовать гипоаллергенные наматрасники и наволочки, а также чаще менять постельное белье. Кроме того, следует постирать шторы, мебельные чехлы и другие текстильные предметы интерьера, активно накапливающие аллергены. «Рассмотрите возможность замены пуховых подушек и одеял на гипоаллергенные синтетические аналоги. Ковры лучше временно убрать или заменить на легко моющиеся коврики», — посоветовала аллерголог.

На окна стоит установить москитные сетки с мелкими ячейками. Также поможет кондиционер с функцией очистки воздуха. В качестве дополнительных мер подойдут увлажнитель воздуха, солевая лампа или очистители воздуха с HEPA-фильтрами. Не рекомендуется проветривать квартиру с пяти до десяти утра и в сухую ветреную погоду. Лучше всего делать это после дождя или в вечернее время, но не дольше 10 минут.

Ранее эксперты Пермского Политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, как обезопасить себя от воздействия грязного воздуха. Для этого необходимо использовать воздухоочистители с НЕРА-фильтрами.

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