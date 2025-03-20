Аналитик Лейрос: Одесса имеет ключевое значение в конфликте на Украине

Одесса имеет ключевое значение в ходе украинского конфликта. Об этом в своей статье для портала The Strategic Culture сообщил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований БРИКС Лукас Лейрос.

«Одесса представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности», — написал эксперт, подчеркнув, что контроль над Одессой позволил бы России осуществить конечные цели проводимой ею специальной военной операции.

Ранее украинский посол в Анкаре Василий Боднар рассказал, что Турция помешала России взять Одессу и Николаев в начале спецоперации в 2022 году.