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19:11, 20 марта 2025Мир

Аналитик признал ключевое значение Одессы в конфликте на Украине

Аналитик Лейрос: Одесса имеет ключевое значение в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stanislaw1999 / Shutterstock / Fotodom

Одесса имеет ключевое значение в ходе украинского конфликта. Об этом в своей статье для портала The Strategic Culture сообщил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований БРИКС Лукас Лейрос.

«Одесса представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности», — написал эксперт, подчеркнув, что контроль над Одессой позволил бы России осуществить конечные цели проводимой ею специальной военной операции.

Ранее украинский посол в Анкаре Василий Боднар рассказал, что Турция помешала России взять Одессу и Николаев в начале спецоперации в 2022 году.

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