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18:12, 24 ноября 2024Бывший СССР

Украинский посол рассказал о помешавшем России взять Одессу и Николаев решении Турции

Посол Украины Боднар: закрытие Турцией проливов помешало России взять Одессу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что Турция помешала России взять Одессу и Николаев в начале специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Слова посла приводит «Укринформ».

По мнению украинского дипломата, решение Стамбула о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей не позволило России использовать преимущество на море. Благодаря этому армия РФ якобы не смогла продвинуться и захватить Одессу и Николаев, считает Боднар.

В начале СВО власти Турции в соответствии с принятой в 1936 году конвенцией Монтре воспользовались правом закрытия прохода для военных кораблей в случае угрозы для региональной и собственной безопасности.

1 ноября помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что США и их союзники по НАТО разрабатывают планы «по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай».

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