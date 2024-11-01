Патрушев уличил США в попытке получить доступ в Черное море через Дунай

Патрушев: США намерены получить доступ в Черное море через Дунай

США намерены в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай. Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

Патрушев отметил, что США и их союзники по НАТО разрабатывают планы «по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай».

По словам помощника российского лидера, целью подобных планов является «расширение военно-морского присутствия в Черном море», а также изменение режима Черноморских проливов, установленного конвенцией Монтре 1936 года.

Глава Морской коллегии добавил, что страны Североатлантического альянса «всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане».

3 октября над акваторией Черного моря были замечены два самолета радиоразведки НАТО, принадлежащие США и Великобритании.